Тиллерсон: Решение о встрече Трампа с Путиным еще не принято

Решения по поводу возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пока что нет. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс-Украина.



"Никаких решений по этому вопросу нет", – сказал он.



Тиллерсон уточнил, что такая встреча состоится, если лидерам обоих государств будет что обсудить "по существу и в достаточном объеме".



По словам госсекретаря, в настоящий момент среди основных тем диалога между США и РФ являются кризис в Сирии и ситуация на Ближнем Востоке.



Также Тиллерсон ответил утвердительно на вопрос о том, стоит ли на повестке дня двусторонних отношений вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.



"Он (этот вопрос – ред.) есть в повестке", – сказал он.

