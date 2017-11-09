Продажи подержанных авто выросли почти на 80%

В октябре на первичном автомобильном рынке из общего количества 13 тысяч 148 зарегистрированных легковых автомобилей 5496 штук пришлось на бывшие в эксплуатации. По сравнению с результатом октября прошлого года этот показатель вырос на 78%, сообщает ассоциация Укравтопром.



Доля б/у автомобилей на октябрьском рынке достигла значения 42%.



Лидер первичного октябрьского рынка подержанных авто Volkswagen показал результат 977 первичных регистраций (55% всех октябрьских регистраций легковых авто этой марки).



На второе место опустился лидер прошлого месяца Renault – зарегистрировано 945 автомобилей, или 59% общего объема продаж бренда.



На третьей позиции закрепилась Skoda (649 ед.), что составило 55% регистраций. Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 426 б/у авто (93% первичных регистраций марки), а замыкает пятерку лидеров Nissan – 283 б/у авто, или 45% общих продаж марки.



Всего с начала года в Украине было поставлено на учет более 44 тысяч импортированных легковых авто, бывших в эксплуатации. Это в четыре с половиной раза больше чем за первые десять месяцев 2016 года.

