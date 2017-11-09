Стали известны популярнейшие сексуальные фантазии

При помощи опроса в мобильном приложении Doppler удалось установить самые популярные эротические фантазии людей. Оказалось, что наиболее желанными являются секс с несколькими людьми или знаменитостями, передает Refinery 29.



Сообщается, что в анкетировании приняли участие 241 женщина и 159 мужчин. В итоге выяснилось, что предпочтения разные у каждого из полов.



Так, 17,6 процента отметили, что хотели бы заняться групповым сексом. И 16,5 процентов фантазируют о половом акте со знаменитостью.



При этом 38 процентов опрошенных среди мужчин хотели бы попробовать групповой секс, и только 8 процентов женщин желали бы подобного эксперимента.



В то же время со знаменитостью хотят близости, в среднем, одинаковое число мужчин и женщин - 12 и 14 процентов соответственно.

