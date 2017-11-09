Плачущий Плачков и «метода Кличко»

Сразу извиняюсь: это немного о личном. Но уже потом, через призму личного, и о Кличко. Который Виталик и мэр Киева, у которого есть своя руководящая метода ничегонеделанья: если быть руководителем и ничего не делать, но при этом прикидываться дурачком, нести чушь и откровенную пургу, то можно и... ничего не делать. Метода проста и знакома, апробирована до Виталика многими. Но он виртуозно внедрил ее на городском уровне. И не просто городском – на уровне столицы, а значит, скоро все это опустится и в регионы. И людям и в Киеве, и на местах (это точно) настанет полный кирдык.



Уже этой зимой, которую обещают очень морозной, к привычным уже нищете, болезням и голоду добавятся еще и холода. Но никто из властей ничего для людей делать не будет. Потому что есть «метода Кличко». И она станет главной. Потому что придумал-то ее руководящий, хоть и патентованный дурак, а с дурака какой спрос, если он при этом еще и дурацки улыбается? И потому что если все гнусное в стране объяснять тем, что его придумали дураки, то все станет понятно. Потому что так руководителям всех уровней выгоднее – прикинулся безмозглой ветошью и совсем не надо напрягаться...



Вопросы «Но почему дурак – руководитель?» или еще проще «Почему руководитель – дурак?» – это не ко мне. Во-первых, за это, видимо, и стоял майдан, одним из вождей которого и был Виталик. В составе триединого и трехголового «Змея Горыныча» (Арсений Яценюк, упомянутый Виталик и Олег Тягныбок) во главе революции достоинства, которая и явила украинцам сегодняшнюю жизнь со всеми ее прелестями. «Мыздобулы» – и все тут!



Во-вторых, если вернуться к Виталику и его мэрству, то это вопрос к тем киевлянам, которые дважды – ПОВТОРЯЮ! – дважды избирали его киевским головой (смешно, но правда: он же в нее, в голову, ест). Впрочем, ничего удивительного тут нет, с развитием движения политических гастарбайтеров, которых свозят в Киев разные политики для продвижения своих идей, «кыяны з Коломыи чы з-пид Франкивська» – это сегодняшний тренд столицы. Они тут рулят. Для них революция имеет начало, но не имеет конца, потому что на ней можно подзаработать. А житейские блага в виде тепла или горячей воды? О чем вы говорите? В селах, не говоря уже о схронах, моются нечасто. В тазике. Кроме того, «чого так часто мытыся, скикы там тиеи зымы?», а эти киевляне зажрались и зимой хотят не вонять всем телом. И это, в принципе, правда – зимы короткие, а по календарю вообще всего три месяца...



И вот тут как раз о личном: я, например, преступно и контрреволюционно, совершенно не по-галичански привык мыться горячей водой. И потому с какой-то настороженностью воспринял первую же патриотическую идею Кличко. Став в 2014 году киевским головой в первый раз, он сразу в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Мотивировал он тогда свои действия крайне патриотично: мол, Россия прекратила газоснабжение нэньки, и поэтому надо экономить «голубое золото», чтобы зимой было тепло. И вот с тех пор, кажется, все и повелось: повышение тарифов ЖКХ стало общегосударственным трендом, а борьба с Россией путем отключения горячей воды в Киеве и по всей стране стала действенным средством отражения «агрессора». «Надо привыкать к земле...», – глубокомысленно заметил как-то Виталик. Ошибся, конечно, хотел сказать «к зиме». Но и так получилось правильно, как ориентир: сдохнем скоро, сдохнем, порадуем Виталика...



Не только «метода Кличко» – причина экспериментов по отказу от горячего водоснабжения и централизованного теплообеспечения. Если бы только дурость руководства лежала в основе, то можно было бы ждать умного. Но нет, они дурные, дурные, но хитрые и расчетливые, хотят урвать на народной нужде по полной. Потому что по-любому в платежках будет обозначена сумма за воду и тепло

Отсутствие тепла люди будут компенсировать при помощи электричества или газа. На нагревательные приборы. Значит, резко возрастет потребление электроэнергии. И люди понесут денюжку и за непредоставленные услуги, и за многократно увеличенные объемы энергопотребления. Потому что когда в квартире холодно, а ребенок болеет, то будешь отапливать квартиру и платить за это из последнего

О чем это я? Да о том, что я в своем доме вместе с его жильцами стал, кажется, то ли жертвой, то ли участником очередного эксперимента от Кличко сотоварищи в «Киевэнерго». Они должны обеспечивать в столице горячую воду и тепло в квартирах. Но они не хотят это делать и, похоже, собираются сделать все так, чтобы снять с киевских властей обязанность обеспечивать этими необходимыми благами город. Вслед за, например, Одессой и некоторыми другими городами, где отказались от центрального отопления и передали это занятие на откуп горожанам: мол, хотите, чтобы было тепло, сами и крутитесь, это же вам надо.И киевские власти начали это делать. Уже месяц, как стартовал в Киеве отопительный сезон, но, по данным «Киевэнерго», на 7 ноября 2017 года в столице без отопления остаются 168 домов. Причина, по словам главы наблюдательного совета ведомства Ивана Плачкова, – повреждения на теплосетях и «неурегулированные вопросы по готовности жилого фонда». Но к концу недели, заверил всех Плачков, город будет подключен к теплу на 99%. Однако соврал, соврал верный соратник и выученик Кличко. Вот уже конец недели, а в моем доме как не было, так и нет ни горячей воды, ни отопления. Зато какие шикарные диалоги с диспетчерской Соломенского района (я там живу, к несчастью)! Три недели они каждый день обещали со ссылкой на «Киевэнерго», что все решится завтра. Потом перестали даже обещать. И вот из последнего: «Почему нет воды четвертую неделю с начала отопительного сезона?» – «А вы заявку подавали?» – «Да, номер 3512095» – «Ну, тогда они ответили, что у вас все есть» –«Но нету» – «Тогда не знаем, подавайте еще одну заявку, хотя они отчитались уже, что у вас все в порядке». И все! Дурдом крепчал, и танки наши быстры, как говорится...Однако я уверен, что именно «метода Кличко» тут сработает на все 100%: никто ничего не делал и делать не будет. И знаете, почему мы в доме пришли к такому выводу? Мы же сдуру жаловались еще и на отсутствие горячей воды. И нам долго обещали, что будет завтра, а потом ответили: «А у вас по конструкции дома не предусмотрена циркуляция воды по трубам, вот ее и нету». Вот чудо-то! Дому лет 50-60, и все время циркуляция была, но пришли Кличко с революцией гидности, и циркуляция оказалась «непредусмотренной». Мелочь, но приятно, что наконец-то раскрыли глаза. Включили дурака, как говорится, и открыли...Но не только «метода Кличко» – причина экспериментов по отказу от горячего водоснабжения и централизованного теплообеспечения. Если бы только дурость руководства лежала в основе, то можно было бы ждать умного. Но нет, они дурные, дурные, но хитрые и расчетливые, хотят урвать на народной нужде по полной. Потому что по-любому в платежках будет обозначена сумма за воду и тепло. По украинским законам нельзя не платить. По этому поводу лидер общественной организации «Жилищный союз Украины» Александр Скубченко сказал журналистам: «Худшее в этой ситуации то, что проблему отопления жилья создало государство, а решать ее люди должны сами». А член комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко дополнил: «...Есть попытки отключить тепло в своей квартире и не платить вообще ничего. Но они малоэффективны. В старом жилом фонде переход на такой индивидуальный режим вообще незаконен. И даже если кто-то сделает это, он будет получать платежки от поставщика услуг, как и его соседи по дому. В новых домах, где есть возможность установить теплосчетчики в каждой квартире – есть возможность снизить платежи, но нулевыми они не будут никогда» Следовательно, люди либо будут платить, либо нет. И тогда у них могут отобрать жилье за долги. Или будут расти долги поставщиков услуг, и они впредь со спокойной совестью будут отказываться от работы: дескать, долги есть, денег нет, работать не будем, потому нечем. Уже сейчас Плачков плачется, что задолженность госбюджета за тепло перед «Киевэнерго» составляет 2,9 млрд. грн., растет долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом Украины», который сейчас составляет 2,5 млрд. грн., есть почти 1 млрд. грн. долга за электроэнергию. А нет денег – нет и работы, и тепла, и воды горячей. Такой вот замкнутый круг получается, строго по «методе Кличко». Это первое...И второе – самое главное! – отсутствие тепла люди будут компенсировать при помощи электричества или газа. На нагревательные приборы. Значит, резко возрастет потребление электроэнергии. И люди понесут денюжку и за непредоставленные услуги, и за многократно увеличенные объемы энергопотребления. Потому что когда в квартире холодно, а ребенок болеет, то будешь отапливать квартиру и платить за это из последнего. Если есть, конечно, это последнее... Но энергогенерирующие и энергораспределительные компании будут не против – это их прибыль и сверхприбыль. Потому что после революции гидности не только Кличко пришел «на Киев», но и тарифы на газ для украинцев выросли на 948,8%, на отопление – на 1133%, на горячее водоснабжение – на 559,2% и на электроэнергию – на 321,4%. А кто у нас владеет этими компаниями? Правильно, олигархи. Власть же у нас не умеет и не хочет бороться с олигархами. Вот ребята и богатеют. И Кличко резко умнеет, когда речь заходит о деньгах. Не зря же киевские власти хотят «отжать» уже упомянутое «Киевэнерго» у его нынешнего владельца – Рината Ахметова. А Ринат у нас, по данным компании «Dragon Capital», опять возглавил список самых богатых украинцев с состоянием в 6,9 млрд. долл. И оно – Боже правый, как неожиданно! – выросло на 68% в сравнении с прошлым годом.Как вы думаете, нет ли тут какой-никакой связи? Нет? Ну, и ладно. Но в домах, оставшихся без тепла и воды, скорее всего, никто ничего, повторяю, делать не будет. Дома – это пробный шар, первые в эксперименте: если прокатит поиздеваться над людьми за их же счет в этом году, то уже в следующем еще больше домов и в Киеве, и по всей стране останутся без тепла. И в них резко пропадет «циркуляция горячей воды». Готовьтесь к земле, граждане и товарищи, как и завещал великий боксер, которого научили считать деньги. Чужие, как свои......И выхода здесь нет. Хотя кое-что намечается. И киевская власть, как ни странно, может сама стать жертвой «методы Кличко». Я вот о чем: в последнее время Киев уходит под землю. В буквальном смысле этого слова. Только за пару последних месяцев асфальт ушел из-под ног и провалился на пересечении киевских улиц Гончара и Богдана Хмельницкого, на бульваре Дружбы народов, на Грушевского, на Русановских садах, на Ярославовом валу у Посольства Польши в Украине и даже на улице-«королеве туризма» – Андреевском спуске. «Метода Кличко» сработала по полной: городские власти долго морозились и не хотели ничего делать на том основании, что, дескать, не мы его проваливали, не нам и ремонтировать. Потом дыры в земле как-то все же заделали. Но не кажется ли вам, что есть тут какое-то знамение? Именно так когда-то закончили Содом и Гоморра...P.S. А ведь «метода Кличко» уже понемногу работает и на самом верху. Сейчас вот все обсуждают, как пострадают люди, от безысходности и нищеты работающие в России, когда Рада разорвет дипломатические отношения между Киевом и Москвой. И что? А ничего. Близкий к гаранту нации политтехнолог Виктор Уколов написал по этому поводу: «Разрыв дипотношений с Россией не должен создать проблем для Украины. После трех с лишним лет войны мы имеем на это полное юридическое и моральное право. Посольство Украины в Москве и так практически свернуто, там остается лишь несколько дипломатов. Проблемы будут только у украинских трудовых мигрантов, работающих в России. Но со временем они найдут себе новые рабочие места – в нашей стране или в Европе». Дурак, скажете вы и намекнете, что работы-то в Украине нет совсем, а если есть, то за нее не платят или платят мизер, и в Европу на работу пускают только нелегально. Не-е-е-т, не только в дурости и «методе Кличко» дело. Просто спичрайтеру и советнику гаранта плевать на людей. И если Кличко плюет на киевлян, то этот сидит повыше, потому и разлет слюны пошире...