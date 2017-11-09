Нардеп Шуфрич перешел в партию Рабиновича

Народный депутат от фракции Оппозиционный блок Нестор Шуфрич принял приглашение нардепа от этой же фракции Вадима Рабиновича вступить в его партию За життя.



"Я принял приглашение Вадима Рабиновича вступить в партию За життя, которое было озвучено им уже давно и реализовано сегодня", – говорится в заявлении Шуфрича на его странице в Facebook.



Нардеп выразил уверенность в том, что вместе они смогут сделать "больше для единства Украины и мира в нашей стране".



В свою очередь Вадим Рабинович подтвердил, что Шуфрич написал заявление о вступлении в партию За життя.

