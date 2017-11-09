В Германии медбрат убил 106 человек, проводя "личный эксперимент"

Правоохранители в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония на основании результатов токсикологической экспертизы подозревают, что бывший медбрат Нильс Хёгель отравил 106 пациентов, что на 16 человек больше, чем предполагалось ранее, сообщается в совместном пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.



Ранее Нильс Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный заявлял, что убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.



"В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев", — говорится в документе.



Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.



Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

