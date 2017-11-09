Рада внесла изменения в госбюджет

Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата. Таким образом, парламент увеличил общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.



Также будет увеличено медицинскую субвенцию на 300 млн гривен, которые направят на выплату заработной платы медиков и лечения пациентов медицинских учреждений.



Законопроект был принят с учетом предложения комитета.

