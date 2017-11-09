ООН опасается, что гуманитарная ситуация в Сирии может ухудшиться

ООН опасается, что в гуманитарном плане ситуация в Сирии возвращается к самому мрачному периоду конфликта, заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.



"Есть опасения того, что мы возвращаемся к самому мрачному периоду конфликта. Мы были свидетелями начала деэскалации… У нас сейчас поступают доклады о переселении мирных жителей из Идлиба и Алеппо на севере, из Ракки и Дейр-эз-Зора на севере и востоке. А также в центральном регионе в восточной части Дамаска, Хаме и в других местах", — сказал он.



По его словам, доставка гуманитарной помощи в Сирию также идет с большими перерывами.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

