Около 4-5 тыс. км дорог отремонтируют в следующем году - Омелян

На брифинге 9 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Украине в 2018 году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина. "Имея бюджет 20 млрд гривен, мы сможем отремонтировать около 2 тыс. км дорог государственного значения. Я думаю, такая же цифра отремонтированных дорог местного значения.



Поэтому, если в 2018 году мы получим около 40 млрд гривен, то мы должны отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог", - сказал он.



Омелян также отметил, что в случае дополнительного увеличения финансирования ремонта дорог до 100 млрд гривен в Украине можно будет объединить все областные центры качественными дорогами.



"В государственном бюджете на следующий год заложено порядка 40 млрд грн на финансирование дорог. Может, во время дискуссий в парламенте эта сумма будет увеличена, ведь мы хотели 100 млрд гривен в 2018 году. Тогда мы бы объединили все областные центры качественными дорогами", - добавил он.



Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") получило из государственного бюджета лишь половину средств на ремонт дорог в 2017 году.



Напомним, ранее народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявил, что окончательного варианта проекта государственного бюджета на 2018 год пока не существует.



Президент Петр Порошенко настаивает, что на оборону Украины в следующем году должно уйти более 5% ВВП.



