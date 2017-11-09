СМИ: ежегодно от насилия умирает 600 украинок

Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает 600 представительниц слабого пола. Об этом сообщает Новое время.



По словам замминистра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой, каждый день полиция фиксирует 348 фактов домашнего насилия, и в 70-80 % случаев его жертвами становятся женщины.



Расчеты, проведенные Институтом демографии и социальных исследований по заказу Фонда народонаселения ООН, говорят о том, что ежегодно 1,1 млн украинок сталкиваются с физической и сексуальной агрессией в семье. И большинство из них молчат.



Как сообщила президент Международного правозащитного центра Ла Страда-Украина Екатерина Левченко, в полицию обращаются только 10-15% пострадавших женщин.



Кроме этого, по данным Украинского института социальных исследований, лишь 27% женщин считают оскорбления проявлением насилия и только 32% подобным образом оценивают унижения. Для 49% респонденток насилие – это побои, а 56% согласны считать насилием изнасилование.

