В Швейцарии отказались расследовать одно из обвинений против Романа Полански

В Швейцарии отказались расследовать одно из обвинений против режиссера Романа Полански, сообщает Reuters.



Такое решение принято в связи с истечением срока давности.



Осенью 2017 года бывшая немецкая актриса и модель Ренате Лангер заявила швейцарским властям, что стала жертвой Полански в 1972-м, когда ей было 15 лет.



Адвокат режиссера называл тогда утверждения Лангер абсурдной попыткой привлечь внимание СМИ.



Теперь в кантоне Берн рассказали, что предельный срок для выдвижения обвинений истек.

