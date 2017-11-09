В Швейцарии отказались расследовать одно из обвинений против Романа Полански
В Швейцарии отказались расследовать одно из обвинений против режиссера Романа Полански, сообщает Reuters.
Такое решение принято в связи с истечением срока давности.
Осенью 2017 года бывшая немецкая актриса и модель Ренате Лангер заявила швейцарским властям, что стала жертвой Полански в 1972-м, когда ей было 15 лет.
Адвокат режиссера называл тогда утверждения Лангер абсурдной попыткой привлечь внимание СМИ.
Теперь в кантоне Берн рассказали, что предельный срок для выдвижения обвинений истек.
Источник: Рейтер
18:01