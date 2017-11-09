В Украине будет туманно, пасмурно и сыро

В ближайшие сутки ожидается дальнейшее падение атмосферного давления, с Западной Европы на территорию Украины начнет поступать влажная и теплая воздушная масса - будет пасмурно и сыро, сообщает Укргидрометцентр. На правобережье небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-10 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в южной части ночью 3-8°, днем 8-13°.



В Киеве - небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 ноября самая высокая температура днем была +19,6 в 2010 году, самая низкая ночью -12,2 в 1897 году.



11 ноября - небольшие, в Закарпатье умеренные дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в южной части и на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.



В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

