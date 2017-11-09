Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов

Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой на закрытие торгов превысила 900 миллиардов долларов. По итогам сессии на Уолл-стрит ее акции подорожали на 0,8 процента — до 176,24 долларов. Таким образом, рыночная стоимость Apple составила 904,9 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает «Интерфакс».



В конце прошлой недели капитализация Apple уже поднималась выше 900 миллиардов долларов, но это было в первые минуты сессии. Рост произошел благодаря отчетности и началу продаж iPhone X. Однако удержать рекордно высокий показатель до конца торгов не удалось.



В мае Apple стала первой американской компанией, капитализация которой превысила 800 миллиардов долларов. Биржевые аналитики, на которых ссылается «Интерфакс», считают, что подъем курса акций корпорации до 194,77 доллара (на 10,5 процента) способен обеспечить ей капитализацию на уровне 1 триллиона долларов. Это может произойти уже в обозримом будущем.



Apple презентовала iPhone X 12 сентября. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября. Цена смартфона с 64 гигабайтами накопителя — от 80 тысяч рублей.

