В Украине вводится пеня за просрочку по оплате за жилкомуслуги

Пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будет вводиться в Украине с 1 января 2019 года, однако она не будет начисляться тем, кому не предоставлена субсидия или если есть задолженность работодателя по заработной плате, заявила один из авторов законопроекта о жилищно-коммунальных услугах Алена Бабак (фракция "Самопомич").



"Пеня вводится с 1 января 2019 года в размере 0,01% за каждый просроченный день после того, как исчерпан срок оплаты", - сказала А.Бабак журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.



Она уточнила, что пеня не будет начисляться тем гражданам, которым государство не предоставляет субсидии или которым работодатель задолжал выплату заработной платы.



"В случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не насчитывается. В случае, если у человека есть задолженность по оплате труда, подтвержденная документально, то он также не платит эту пеню", - пояснила А.Бабак.

