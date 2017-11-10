СМИ: Польша запретила въезд Вятровичу

Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польше. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники. Как пишет издание, недавно глава МИД Польши Витольд Ващиковский, что составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу. "На данный момент мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, настроенным крайне антипольски, въезжать в Польшу", - сказал министр на телеканале TVP.

Речь идет о людях демонстративно носящих униформу СС Галичина, тех, кто административно участвует в блокировании эксгумации и обновления мест, где находятся польские могилы, тех, кто используют административные рычаги для этого.



При этом, как указывает Dziennik, Польша не будет обнародовать этот список, лица будут узнавать лишь на границе, не запрещен ли им въезд.



В списке может быть также и секретарь Государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шереметета, который, как пишет Dziennik, этим летом вынес решение о запрете украинской эксгумации в Костюхновке (Волынская область) могил в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.



Напомним, ранее Вятрович утверждал, что в Украине не существует никакого культа Степана Бандеры.

