Порошенко: власть готова возобновить приватизацию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть готова возобновить приватизацию, а судебная реформа должна завершить систему борьбы с коррупцией. Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, Порошенко в ходе поздравления компании McKinsey & Company с 15-летием деятельности в Украине очертил ближайшие приоритеты для продолжения реформ в Украине.

"Он отметил, что судебная реформа должна завершить всю систему борьбы с коррупцией. По словам главы государства, с внедрением пенсионной реформы представлена новая система, которая позволит людям получать справедливую пенсию", - сказано в сообщении.



Президент также отметил важность проведения медицинской реформы, которая, в том числе, позволит повысить уровень и улучшить качество медицинских услуг на селе.



"Глава государства подчеркнул, что власть готова возобновить приватизацию", - сообщает пресс-служба.



Порошенко отметил, что бизнес-структуры признают усилия украинской власти по внедрению реформ. По его словам,, недавнее исследование, проведенное Institutional Investor опросу менеджеров инвестиционных компаний, показало, что Украина является первой в списке путешествий в течение следующих 12 месяцев для текущих и потенциальных инвесторов.



Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's улучшает свой прогноз по Украине со стабильного до позитивного, ссылаясь на "достижения Украины в проведении структурных реформ".



Ранее в этот день Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект "О приватизации государственного имущества" (№7066) – новую редакцию закона о приватизации, которая облегчает продажу неликвидных объектов, описывает условия привлечения советников по приватизации и является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.

