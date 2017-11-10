В НАТО недовольны темпом военных реформ на Украине

В НАТО недовольны тем, как в Украине проходят реформы, необходимые для сближения с альянсом. Об этом в Брюсселе заявил представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, пишет Европейская правда.



"Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее", - признал дипломат.



По его словам, об этом руководство альянса проинформировало украинское правительство. Между тем, Пристайко отметил, что перед Украиной стоит очень непростая задача.



"Программа грандиозная по размеру и объему обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом неспособны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс - человеческий и денежный. К сожалению, мы иногда берем обязательства, не выделяя для него ресурсы", - рассказал представитель Украины в Альянсе.



Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не отказывается от обязательств по адаптации стандартов НАТО.



"Мы работаем, замечания приняты, и мы намерены улучшить программу на следующий год", - подчеркнул он.

