Россия оформит ответные меры на ограничения в США в отношении RT на следующей неделе

Практическая фаза введения ответных мер в отношении американских СМИ в РФ начнется на следующей неделе. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".



"Я думаю, что вот это накопившееся народное терпение, которое уже практически лопнуло, будет переведено в какую-то правовую плоскость - и я не исключаю, что это будет сделано на следующей неделе. На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие этих ответных мер (по отношению к американским СМИ на территории РФ из-за требования признать телеканал RT иностранным агентом в США - прим. ТАСС)", - сказала Захарова.



Ранее минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом телекомпания сообщила в четверг на своем сайте.



Генеральный директор RT Алексей Николов на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что канал не признал себя иноагнетом.



Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже заявила, что руководство телеканала было вынуждено согласиться на регистрацию в качестве иноагента, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США, так как руководитель ее представительства и счета могут быть арестованы.

