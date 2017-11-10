Минсельхоз США снизил прогноз урожая кукурузы на Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре понизило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2 млн тонн по сравнению с прогнозом в октябре - до 25 млн тонн.



Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта кукурузы в 2017/2018 МГ также снижен на 1 млн тонн, до 20,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом.



В целом USDA прогнозирует урожай зерна в Украине в 2017 году на уровне 61,49 млн тонн, в том числе пшеницы 26,5 млн тонн.



По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 41,81 млн тонн, из них пшеницы - 16,5 млн тонн.



Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,44 млн тонн.



Экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).



Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.



Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 62 млн тонн.

