Адвокат Медведчука: Действия журналистов «Радио Свобода» грубо нарушают нормы действующего законодательства

Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Виктора Медведчука, заявил, что действия журналистов «Радио Свобода» нарушают нормы действующего законодательства и содержат все признаки преступления, подпадающего под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»). Сейчас в связи с указанными событиями в Национальную полицию Украины и Генеральную прокуратуру Украины поданы заявления о совершении уголовного преступления.



Адвокат отметил, что провокации со стороны журналистов «Радио Свобода» в отношении Виктора Медведчука только в течение последней недели имели место дважды ― 5 и 7 ноября. Так, 5 ноября 2017 группа лиц, выдававших себя за журналистов «Радио Свобода», в частности Михаил Ткач и другие, пыталась силой прорваться к Медведчуку и членам его семьи в то время, когда те находились в здании аэропорта «Киев». 7 ноября 2017 года произошло практически то же самое, причем дважды за один день в отношении Виктора Медведчука.



«Журналисты» пытались спровоцировать охранников Медведчука В.В. на драку, при этом у одного из нападавших было замечено оружие. Охрана действовала законно, не применяла ни оружия, ни специальных средств, не применяла физического насилия. Ни один из нападавших не пострадал», ― сообщил адвокат.



Адвокат ссылается на статью 32 Конституции Украины, согласно которой вмешательства в личную и семейную жизнь недопустимо. Часть 2 этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Решение Конституционного суда № 1-9 / 2012, разъясняющее эту статью Основного Закона гласит, что конфиденциальной информацией о личности являются любые сведения и / или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т.д., связанные с личностью и членами его семьи.



В этом же решении Конституционный Суд исходит из допустимости сбора и распространения информации в отношении только лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, должностных или служебных полномочий. «Господин Медведчук В.В. таким лицом не является», — подчеркнул Игорь Кириленко и добавил, что статьями 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации» определено: сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о Медведчуке возможны только с его согласия. Таким образом провокация журналистов «Радио Свобода» подпадает под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»)», ― заявил Кириленко.



Он также добавил, что на телевизионном канале UA:Перший 9 ноября в 20:25 запланирован выход программы «Схемы», в которой будет обнародована конфиденциальная информация о Медведчуке В.В. без согласия на то последнего, что будет прямым и сознательным нарушением закона. «Подчеркиваю, что причастные к этому лица понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины», ― заявил Игорь Кириленко.

