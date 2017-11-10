НАБУ призывает ГПУ и депутатов не спекулировать на теме конфискации средств со счетов "Ощадбанка"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) недоумевают по поводу заявлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко о якобы подыгрывании детективами Бюро адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича и желании получить засекреченное решение Краматорского райсуда о спец конфискации.



"В последнее время от руководства Генеральной прокуратуры Украины прозвучало немало версий относительно мотивов НАБУ в связи с расследованием действий работников "Ощадбанка". При этом не было предоставлено ни одного юридически обоснованного объяснения снятия со счетов в "Ощадбанке" $156 млн, арестованных по так называемому "газовому делу", во исполнение постановления суда совсем в другом производстве", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном на страничке Фейсбук в четверг.



В Бюро отмечают, что не возражали бы против конфискации этих средств в пользу государства, если бы в Генпрокуратуре "доказали, что средства действительно имеют отношение к гражданину К., по которому Краматорским судом был вынесен приговор, ставший основанием для спецконфискации", и добились бы отмены ареста, наложенного на эти средства ранее по "газовому делу.



В сообщении подчеркивается, что НАБУ получило ряд постановлений, которыми суд обязал детективов зарегистрировать уголовные производства по фактам растраты должностными лицами АО "Ощадбанк" путем списания в доход государства денежных средств в порядке спецконфискации по приговору Краматорского суда.



"Генеральный прокурор или, по крайней мере, его заместитель Евгений Енин, должны знать, что обременение, наложенное на денежные средства, действует до тех пор, пока не будет отменено в установленном законом порядке по основаниям, предусмотренным ст.174 УПК, среди которых отсутствуют причины "конфискации" или "специальной конфискации". Кроме того, специальная конфискация не применяется к деньгам, ценностям и имуществу, предназначенным для возмещения вреда, причиненного преступлением (ч.5 ст.96-2 УК Украины). Заметим, что средства компании Quickpace Limited были арестованы по представлению НАБУ и САП именно с целью возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления (п.4 ч.2 ст.170 УПК Украины)", - поясняют в Бюро.



По информации НАБУ, детективы Бюро не установили ни одного факта, который бы указывал на связь компании Quickpace Limited и ее арестованных активов с гражданином Аркадием К., осужденным в уголовном производстве на основании постановления Краматорского городского суда Донецкой области.



"От "Ощадбанка" детективы НАБУ еще с весны этого года знали, что счета Quickpace Limited были указаны в решении Краматорского суда в части спецконфискации. При этом руководство банка было осведомлено об обременении, ранее наложенном на счета Quickpace Limited. Поэтому, пока средства оставались на счетах, ни одной претензии к должностным лицам банка не возникало. 17 октября 2017 было установлено, что на арестованных счетах средств не осталось. Тогда детективы НАБУ зарегистрировали производства по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Ощадбанк" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест и провели допрос должностных лиц банка", - поясняют в НАБУ свою позицию.



Также в Бюро призывают коллег из Генпрокуратуры воздержаться от необоснованных обвинений в адрес Бюро.



"Заявления же Генерального прокурора о том, что НАБУ якобы "подыгрывает Януковичу" и якобы пытается получить "засекреченное решение суда" в его пользу просто бессмысленными. Эти заявления, к сожалению, никоим образом не объясняют действия должностных лиц "Ощадбанка", а ссылки Генерального прокурора на "военную тайну" и "засесекреченность"… несколько преувеличены. Национальное антикоррупционное бюро призывает уважаемых народных депутатов и уважаемых коллег из Генеральной прокуратуры воздержаться от спекуляций", - говорится в обнародованной НАБУ информации.



Как сообщалось, 8 октября 2017 года НАБУ сообщило о том, что пытается установить судьбу около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах ОАО "Ощадбанк" в рамках так называемого "газового дела".



Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, детективы Бюро проводят расследование в отношении должностных лиц ПАО "Ощадбанк".



В Генеральной прокуратуре Украины опровергли заявление НАБУ об исчезновении средств, конфискованных в рамках "газового дела"



"Решением Краматорского суда во время осуждения одного из участников преступной организации была применена специальная конфискация в отношении денежных средств, которые находились на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке". Указанные средства, $156 млн и приблизительно 218 тыс. грн, "Ощадбанк" напрямую непосредственно перечислил на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств", - сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на брифинге в среду в Киеве.



Несколько позже в тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также опроверг заявления НАБУ о якобы исчезновении средств из "Ощадбанка".



"Я только что разговаривал с господином Сытником (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) на предмет неприятной ситуации. Общеизвестным фактом является то, что из "Ощадбанка" и других государственных банков в ходе выполнения решения по спецконфискации средств и имущества преступной группировки Януковича было передано в госбюджет около $1,5 млрд средств. У нас есть справки от "Ощадбанка" о том, что они перечислили эти средства, справки казначейства о том, что эти средства зачислены в госбюджет", - пояснил Ю.Луценко.



Он подчеркнул, что заявления НАБУ о якобы исчезновении средств из "Ощадбанка" "не соответствует действительности".



"Не стоит так громко бросать такие тяжкие обвинения… Вся активность детективов, которые так агрессивно допрашивают господина Пышного (председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный – ИФ) … свидетельствует только об одном: люди ищут текст решения суда, а текст решения суда законом в установленном порядке засекречен и снятие секретности судом не разрешено", - пояснил генпрокурор.



Государственный Ощадбанк также опровергает обвинения НАБУ относительно исчезновения около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах банка в рамках так называемого "газового дела".



"Согласно Уголовному кодексу спецконфискация применяется по решению суда путем возврата всех активов в собственность государства. Что и было сделано Ощадбанком в четком и безусловном соответствии с требованиями законодательства! Средства находятся на счетах Госказначейства", - сообщалось в пресс-релизе финучреждения.

