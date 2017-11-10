В ОБСЕ прокомментировали отказ Киева пускать журналиста РИА Новости

Власти Украины под надуманными предлогами не пускают на свою территорию зарубежных журналистов, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Зарубежных журналистов не пускают в страну под надуманными предлогами. Седьмого ноября Служба безопасности Украины высадила из поезда Москва — Одесса журналиста РИА Новости Захара Виноградова, допросила его и без объяснения причин выдворила из страны, запретив въезд на пять лет", — сказал он, выступая в четверг на очередном заседании постоянного совета организации.



Таким образом СБУ попыталась не допустить Виноградова посетить Житомир, где продолжается суд по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации, отметил постпред.



Он напомнил, что ранее в Киеве сотрудники украинских спецслужб задержали корреспондента "Первого канала" Анну Курбатову. В конце августа появилась информация, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Позже СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на три года.



Лукашевич подчеркнул, что российские журналисты не единственные, по отношению к кому "применяются репрессии". В конце августа украинские силовые структуры выдворили из страны двух испанских журналистов Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиегу. Впрочем, впоследствии запрет на въезд на Украину был снят.



Направлявшегося в Киев Виноградова 7 ноября сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине.

