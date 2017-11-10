Белый дом опроверг информацию о согласии поставить Украине оружие

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия. "Это неправда", — заявил представитель Белого дома Майкл Энтон. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Белый дом дал принципиальное согласие на поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сроки реализации решения, как утверждает издание, пока не определены.

Американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение Киеву 350 миллионов долларов военной помощи в рамках инициативы, которая разрешает поставки Украине "летальных оборонительных вооружений".

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятый сенатом законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".



"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — заявил Порошенко, добавив, что раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.



В Москве в очередной раз отметили, что военная помощь США Украине никак не поможет разрешить конфликт в Донбассе.



"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Российский полпред в контактной группе по Украине Борис Грызлов называл попытки Киева получить летальное оружие бесполезным шагом для политического урегулирования конфликта.



"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса – основа политического урегулирования", — сказал Грызлов.

