Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. Смерть Задорнова подтвердила агентству «Москва» телеведущая Регина Дубовицкая. «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — сказала Дубовицкая, которая ведет программу «Аншлаг», где на протяжении многих лет выступал Задорнов.

Информацию о смерти Задорнова также подтвердили РБК в пресс-службе телеканала РЕН, на котором выходила его передача.



В октябре 2016 года писатель сообщал, что у него диагностирован рак мозга и ему предстоит пройти курс химиотерапии.



Михаил Задорнов, родившийся 21 июля 1948 года в Юрмале, начал карьеру актера и драматурга в 1970-е годы в студенческом театре МАИ. В середине 1980-х годов он руководил отделом сатиры и юмора в журнале «Юность».



В 1980-х годах Задорнов, чьи юмористические рассказы и монологи ранее читали со сцены другие актеры, стал выступать самостоятельно, получив широкую известность.

Задорнов также известен как автор теорий об этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критиковало научное сообщество.

