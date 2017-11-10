Гройсман требует жесткой реакции правоохранителей на рейдерство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от правоохранителей мгновенной и жесткой реакции на любые проявления рейдерства, которые могут иметь место в Украине.



Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, об этом глава правительства заявил во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде. В.Гройсман подчеркнул, что сейчас существуют нормативные акты, которые призваны исключить практику неправомерного захвата чужого имущества, зато случаи такого захвате все еще фиксируются.



"Для преодоления этого у нас есть один рецепт – "лицом в пол". Хотел бы призвать всех правоохранителей: если кто-то где-то в любом уголке Украины будет осуществлять захват чужого имущества - арестовывать, доставлять в суд и требовать наказания", - сказал Владимир Гройсман.

