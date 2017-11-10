Президент Польши намерен приехать в Украину

Визит президента Польши Анджея Дуды в Украину продолжает рассматриваться. Об этом заявил сам глава государства в интервью журналистам, передает PAP.



Президент отметил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на оккупированном Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН.



"Мы рассматриваем этот вопрос все время", - сказал Дуда, отвечая на вопрос журналиста, осуществит ли он декабрьский визит в Украину.



Он также остановился и на ухудшении отношений с Украиной.



"В то же время, у нас также есть плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, президента Республики Польша, неприемлемы. Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими", - добавил он.

