Дутерте заявил, что в 16 лет убил человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заколол насмерть человека в подростковом возрасте. Об этом он заявил в четверг во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском городе Дананг, передает УНН со ссылкой на AFP.



"Когда я был подростком, мне было 16 лет, я уже убил кого-то. Это был настоящий человек. Я заколол его", - заявил Р.Дутерте.



Такое заявление президент Филиппин сделал для того, чтобы отбить от себя критиков, что негативно висказуються по поводу его борьбы с наркотическими веществами в результате которой погибло около 4 тыс. человек. Кроме того, во время своего выступления он выражался нецензурной лексикой и пригрозил физической расправой докладчику ООН по правам человека.

