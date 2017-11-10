Walt Disney объявила о запуске новой трилогии "Звездных войн"

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сократила чистую прибыль и выручку на 1% в четвертом финансовом квартале.



Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила $1,75 млрд, или $1,13 в расчете на акцию, по сравнению с $1,77 млрд, или $1,10 на акцию, за аналогичный квартал предыдущего фингода.



Прибыль Walt Disney без учета разовых факторов составила $1,07 на акцию.



Выручка компании в четвертом финквартале снизилась до $12,78 млрд с $13,14 млрд.



Аналитики в среднем прогнозировали, что скорректированная прибыль составит $1,14 на акцию при выручке в $13,3 млрд.



Операционная прибыль крупнейшего подразделения Disney, объединяющего медийные активы, в том числе кабельные сети ABC и ESPN, в прошедшем квартале сократилась на 12% - до $1,48 млрд, выручка этого бизнеса снизилась на 3% - до $5,47 млрд.



Подразделение, управляющее тематическими парками, увеличило операционную прибыль на 7%, выручку - на 6%.



Операционная прибыль бизнеса Walt Disney по выпуску потребительских товаров понизилась на 12%, выручка - на 6%.



Самые удручающие показатели продемонстрировало подразделение, отвечающее за производство фильмов - его прибыль рухнула на 43%, выручка сократилась на 21%.



Чистая прибыль Walt Disney по итогам всего прошедшего фингода снизилась на 4%, до $8,98 млрд, выручка уменьшилась на 1%, до $55,14 млрд.



Также в ночь на пятницу компания объявила о планах снять очередную, четвертую по счету, трилогию звездной саги "Звездные войны". Режиссером и сценаристом фильмов выступит Райан Джонсон, автор "Последних джедаев", которые выйдут в прокат в декабре.



Даты начала съемок и релиза фильмов не называются; последняя картина третьей трилогии выйдет в конце 2019 года.



Предыдущий фильм саги, "Пробуждение силы", собрал в мировом прокате $2,07 млрд при бюджете в $245 млн.



Акции Walt Disney дорожают в ходе предварительных торгов в пятницу на 0,8%, капитализация компании оценивается в $156,2 млрд.

