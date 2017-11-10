Лося внесут в Красную книгу Украины

Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины поддержала внесение лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук.



«Завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу», – отметил он.



По словам, Тодорчука голосование проходило в тайном формате (24 голоса за, 6 против, 1 воздержался).



«Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу», – подчеркнул он.

