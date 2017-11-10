В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами

Инвестиционные фонды и агентства должны понижать кредитный рейтинг транснациональных корпораций, которые систематически нарушают налоговое законодательство.



Об этом заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя «Райское досье» - масштабные утечки информации об офшорных счетах крупных корпораций и частных лиц, сообщает Центр новостей ООН.



По мнению экспертов, эти нарушения приводят к росту социальной несправедливости и ущемлению прав человека по всему миру.



Напомним, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.

