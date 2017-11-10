Нардепы отказались отменить закон о медреформе

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене принятого 19 октября в целом закона об государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления (№6327-п) авторства группы народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" и внефракционного парламентария проголосовали лишь 45 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов для того, что бы решение было принято.



Авторы проекта постановления об отмене медицинской реформе аргументируют необходимость такого решения тем, что закон о финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг был принят с "грубым нарушением требований конституции Украины и регламентом Верховной Рады".



"Это открывает путь для подписания медицинской реформы", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.



Как известно, согласно регламенту Верховной Рады спикер не может подписать принятый закон до тех пор, пока Верховная Рада не рассмотрит проект постановление об его отмене, если таковой был зарегистрирован.



Авторы проекта постановления об отмене медицинской реформе аргументируют необходимость такого решения тем, что закон о финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг был принят с "грубым нарушением требований конституции Украины и регламентом Верховной Рады".

