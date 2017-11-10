МИД Польши предупредил Украину о возможных проблемах на международной арене

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что у Украины могут быть серьезные проблемы из-за ее внутренней и внешней политики.



"Мы еще сохраняем терпение, но другие европейские страны, как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД из-за венгерского вето", - сказал Ващиковский в интервью изданию Nasz Dziennik.



По его словам, Польша старается "объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно созданные Польшей". "Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они отреагируют", - указал польский министр.

