Игрок «Барселоны» насладился футболом после ухода Неймара

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поделился впечатлениями от игры команды после перехода бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Mundo Deportivo.



«Неймар — великолепный игрок, который ушел из-за своих чувств, мыслей, каких-то обстоятельств. У меня появилось больше пространства впереди. Честно говоря, мне так намного больше нравится. Я вернул себе уверенность. Мне удобнее, когда на фланге больше пространства. Я наслаждаюсь игрой, чего не было уже долго», — заявил Альба.



Ранее 10 ноября испанские СМИ сообщили, что Неймар ездил в Барселону и просил у бывших партнеров по команде разрешения вернуться. Бразилец признался, что в ПСЖ испытывает тоску. 9 ноября капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пригласил 25-летнего Неймара перейти в стан сливочных.



Бразильский форвард стал игроком ПСЖ летом 2017 года, французский клуб заплатил за него 222 миллиона евро, что стало рекордной суммой трансфера в истории мирового футбола. Известно, что Неймар выступает за парижан на особых условиях: он освобожден от занятий по оборонительной тактике, а одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках.

