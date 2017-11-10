Apple признала проблемы с экраном iPhone X

Корпорация Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном iPhone X, из-за которых смартфон перестает реагировать на нажатие при холодной погоде. Компания планирует в скором времени исправить этот недостаток, сообщает The Loop.



В Apple прокомментировали ситуацию лишь после жалобы пользователя Reddit. Его поддержали другие обладатели iPhone X.



«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран снова становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет одной из задач следующих обновлений смартфона», — указали в компании.



В начале ноября Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X. Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение.

