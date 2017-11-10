На дорогах в Украине погибает в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий в АТО

На дорогах Украины погибает вчетверо больше людей, чем в зоне антитеррористической операции на Востоке.



Об этом во время заседания Кабмина сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает Эспрессо.TV.



"В Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере обеспечения безопасности движения. В 2016 году случилось почти 155 тыс. ДТП, из которых свыше 25 тыс. было с пострадавшими лицами. При этом в прошлом году в результате ДТП было травмировано более 32 тыс. лиц. Погибли 3187 людей", - подчеркнул Аваков.



В этом году в течение девяти месяцев в Украине произошли 117 тыс. ДТП, из которых более 19 тыс. - с пострадавшими лицами. В этот период травмировано 25 тыс. лиц. В результате аварий погибли 2317 украинцев.



По данным Авакова, ежесуточно в Украине погибает восемь человек, 92 человека получают телесные повреждения.



"Для сравнения, например, с января 2016 года по январь 2017 года в зоне антитеррористической операции погибли 763 военнослужащих. То есть на дорогах в 2016 году погибло вчетверо больше людей, чем на фронте", - подчеркнул он.

