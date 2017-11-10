Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать

Британца, который планировал продать найденный на пляже кокаин, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает издание Metro.



34-летний Джулиан Андерхилл утверждает, что в феврале нашел на берегу Северного моря два вскрытых килограммовых пакета с наркотиком. Мужчина немедленно написал девушке SMS и похвастался своей находкой. Он сравнил наркотики с золотым билетом Вилли Вонки и предположил, что сможет выручить за них 20-30 тысяч фунтов стерлингов.



Вскоре Национальное агентство по борьбе с преступностью обнаружило на том же пляже еще 360 килограммов кокаина, упакованного в несколько непромокаемых сумок-портпледов. Суммарная стоимость партии оценивалась в 50 миллионов фунтов стерлингов. Следователи полагают, что контрабандисты оставили буй с сумками в море, чтобы вернуться и забрать товар позднее, но волны выбросили его на берег.



Слух о том, что Андерхилл нашел наркотики, быстро распространился среди местных жителей, и в марте к нему пришли из полиции. Он заметно нервничал, попросил стакан воды и вылил его на белый порошок. При обыске у мужчины нашли 8,8 грамма кокаина в такой же упаковке, как в портпледах на пляже, а также 853 грамма конопли.



На суде адвокат Андерхилла заявил, что в прошлом его подзащитный никогда не торговал кокаином — только коноплей. Он успел потратить «товар» самостоятельно и сбыл только 150 граммов наркотика.

