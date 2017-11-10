Джордж Клуни решил уйти из кино

Оскароносный актер Джордж Клуни принял решение завершить актерскую карьеру.



Об этом сообщает Vanity Fair. "Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками. Да и мне уже не стоит этого делать", — рассказал актер.



"Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах".



Джордж Клуни - Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Сириана", обладатель премии "Золотой глобус" за роль миллионера Мэтта Кинга в драме "Потомки" и роль бежавшего заключенного в комедии "О, где же ты, брат?".



Второй раз получил "Оскар" как продюсер в номинации "Лучший фильм" за фильм "Операция "Арго". За этот же фильм был удостоен четвертого "Золотого глобуса" и первой статуэтки BAFTA.



В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Его гуманитарная деятельность включает работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида армян, помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

