Будущий юрист Максим Поляков задолжал онлайн-казино и остался без квартиры

Максим Поляков мечтал стать адвокатом, поэтому поступил на юридический факультет в родном Кропивницком. Институт был самым дорогим в городе, но умный парень смог попасть на бюджет. Родители очень гордились сыном и возлагали на него большие надежды.



Учеба давалась парню легко. Он изучал любимое дело, поэтому все получалось. Одногруппники Максима откровенно недолюбливали, а иногда и посмеивались над умным, но не общительным парнем. Он всегда чувствовал себя белой вороной, но особо не страдал от этого, ведь у него было мало общего с избалованными детьми из богатых семей. Семестр близился к окончанию, а это означало приближение сессии. Максим Поляков усердно готовился полгода и был абсолютно уверен в своих силах.



Ведь в то время, как все гуляли и веселились, он часами просиживал в библиотеке, изучая дополнительный материал. Пришло время экзаменов, и Максим блестяще их сдавал. В своих знаниях для последнего он не сомневался. Гражданское право было его любимой дисциплиной и именно с ним молодой парень связывал свое будущее. Но, как часто бывает, на пути к мечте жизнь преподносит множество преград. На встрече с преподавателем за день до экзамена студенты узнали, что просто так оценку никто не получит. Макс Поляков, конечно, слышал о том, что некоторые преподаватели предпочитают знаниям деньги, но не думал, что столкнется с этим лично. Мечтой студента был красный диплом, а значит, ему необходим высший балл. «Цена» за пятерку была настолько высокой, что парень даже в руках никогда не держал такой суммы. Расстроенный студент вернулся домой. Просить денег у родителей он не хотел, ведь они бы подняли шум, и не очень хорошая репутация Максима среди одногруппников испортилась бы окончательно. Парень прокручивал десятки мыслей: взять в долг или оформить кредит. Но состоятельных знакомых у него не было, а простому, к тому же безработному, студенту, не выдаст кредит ни один банк.



Листая страницы в интернете в поиске хоть какого-то варианта, Макс Поляков наткнулся на яркую рекламу онлайн-казино. Она обещала ему быстрый заработок и это было то, что нужно. Юридически грамотный студент внимательно прочитал условия договора и согласился с ними. Его стипендии было достаточно для начала игры, он сделал первую ставку. Надежды парня оправдались и ставка сыграла. Радости не было предела, ведь это значительно приблизило Макса к необходимой сумме. Ему просто было необходимо повысить ставку и еще раз выиграть. Через 5 минут на счету студента была сумма, которую «он никогда раньше даже в руках не держал». Парень достиг желаемого, поэтому решил остановиться. Счастливый и уверенный в себе студент шел на экзамен. Возле аудитории уже собрались одногруппники и ждали они не преподавателя, а Максима. Они были уверены, что Максим Поляков не сможет заплатить такую сумму и уже придумали кучу насмешек. Какие же у них были лица, когда парень уверенно достал ее из кармана и спокойно отдал старосте. Это чувство Макс не забудет никогда. Первый раз в жизни он был настолько горд собой. Получив «заслуженную» пятерку, студент шел домой с полным осознанием того, что он хочет. Он решил не останавливаться и играть дальше, чтобы доказать всем, что это он лучший, ведь он добивается всего сам. И ему опять повезло. Каждая его ставка была выигрышной. Студент вошел в азарт и начал повышать ставки. Вот тут ситуация и пошатнулась.



Пошла полоса проигрышей, но, казалось бы, умный, парень уже не мог остановиться. Не замечая ничего, Макс Поляков уже играл в кредит. Долговая яма росла на глазах, но это его не останавливала. Прошла ночь и парень закончил игру, когда казино прекратило кредитовать. На электронную почту сразу пришло сообщение о том, что у студента есть 24 часа на погашение долга, иначе квартира, которую он предоставил в качестве залога, перейдет в собственность онлайн-казино. К письму прилагался договор, который в состоянии аффекта будущий юрист подписал не читая. Земля ушла из-под ног, но Максим понимал, что добровольно согласился со всеми условиями, хоть и неосознанно, поэтому договор имеет законную силу. Ему ничего не оставалось, как признаться, что он проиграл квартиру, оставленную ему в наследство бабушкой, в онлайн-казино.

