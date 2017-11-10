САП: Насирову вручили обвинительный акт

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила обвинительный акт отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Дело будет направлено в суд сегодня, сообщается на странице ведомства в Facebook в пятницу, 10 ноября.



По данным ведомства, акт вручили также руководителю одного из департаментов ГФС.



"С момента открытия материалов уголовного производства прошло более трех месяцев... сторона защиты не предоставила доказательств, которые могли бы свидетельствовать о необходимости изменения правовой квалификации уголовных преступлений, а тем более – закрытия уголовного производства", – заявили в САП.



В ведомстве уверены в наличии "неоспоримых доказательств совершения подозреваемыми инкриминируемых им преступлений" и надеются, что судебное разбирательство пройдет в разумные сроки.



В САП также надеются, что суд в течение пяти дней от дня поступления обвинительного акта назначит предварительное заседание, "а также запасного судью с учетом сложности уголовного производства и незаурядного общественного резонанса, который оно вызвало".

