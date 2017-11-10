Китай поможет США в борьбе с распространением опиоидов

Власти Китая окажут содействие США в борьбе с распространением опиоидов. Об этом сообщила в пятницу на регулярной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



"Поскольку американская сторона уделяет этому вопросу большое внимание, в рамках визита президента США Дональда Трампа в КНР этот вопрос обсуждался, - отметила она, отвечая на вопрос журналистов. - Пекин и Вашингтон готовы объединить усилия и активизировать взаимодействие на уровне правоохранительных органов в области борьбы с наркотиками, чтобы предотвратить распространение новых видов запрещенных психотропных веществ. <…> Китай продолжит ужесточать меры контроля над этими препаратами, активизирует процесс обмена данными [с Соединенными Штатами] для реализации ряда мер сотрудничества, направленных на борьбу с противозаконной транспортировкой опиоидов и торговлей ими".



Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил ситуацию с массовыми передозировками опиоидами чрезвычайной в сфере здравоохранения, что подразумевает принятие комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.



Он проинформировал, что министерство внутренней безопасности и Американская почтовая служба "ужесточают проверки всех отправлений", поступающих в страну из-за рубежа, с тем, чтобы "пресечь попадание в страну дешевого и смертельного фентанила - синтетического наркотика, производимого в Китае и обладающего в 50 раз более сильным эффектом, чем героин".

