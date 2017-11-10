Си Цзиньпин: Китай останется столпом мира и стабильности

Китай сохраняет приверженность мирному развитию и продолжит служить столпом мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и вне его. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед представителями бизнеса на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге.



"Мы, китайцы, полагаем, что мир ценнее всего, а также считаем, что между всеми нациями должна быть достигнута гармония. Мы привержены мирному развитию и останемся столпом мира и стабильности в АТР и вне его", - сказал он.



"Китай будет руководствоваться принципом поддержки справедливости при преследовании общих интересов, активно развивать глобальные партнерства, расширять взаимопроникновение интересов с другими нациями", - подчеркнул глава государства. - "Мы также намерены работать над созданием новой системы международных отношений на основе взаимного уважения, честности, справедливости и взаимного выгодного сотрудничества".

