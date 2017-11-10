С начала года на Донбассе погибли или пострадали 39 детей - ОБСЕ

В 2017 году наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, что в зоне проведения АТО погибли или пострадали 39 детей. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.



Кроме того, он отметил, что на юг в Петровском районе Донецка команда миссии подтвердила информацию о том, что погиб 9-летний мальчик.



"Наши наблюдатели также подтвердили гибель 9-летнего мальчика и ранения двух его друзей, которым 9 и 10 лет. Мальчики нашли на территории игорного площадки снаряд, не разорвался ... в 2017 году, погибло пострадали 39 детей. Им казалось, что в своих школах и домах они будут в безопасности ", - сказал А.Хуг.



Также он добавил, что СММ подтверждает 425 погибших и пострадавших гражданских жителей с начала года, отметив, что это больше, чем за аналогичный период 2016

