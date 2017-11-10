ДТП в Харькове: еще одну пострадавшую выписали из больницы

Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов, Оксану Нестеренко выписали из Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, передают Українські Новини.



«Она продолжит лечение амбулаторно дома»,- сказала представитель пресс-службы.



В больнице продолжают оставаться еще трое пострадавших.



«Динамика положительная, радикальных изменений нет. Беременная (30-летняя Жанна Власенко) спит», - сказала она.



Еще одного пострадавшего в ДТП, Юрия Неудачина, выписали из больницы 30 октября.



Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.



За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.



20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.



Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.



26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

