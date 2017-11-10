Блогер: Где результаты расследования нападения на женщину отморозком из палаточного городка под Радой?

Киевляне требуют от полиции наказать обитателя палаточного городка под Верховной Радой, который в Мариинском парке напал на женщину, избил ее и пытался изнасиловать. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер, политический эксперт Владимир Макаровский.



«А вы в курсе, что под Верховной Радой до сих пор стоят палатки? Да-да, те самые, которые там с попустительства полиции установили еще месяц назад, перекрыв заодно и проезжую часть. Правда, эффекта от этой «акции» пока немного – во всяком случае, позитивного. Негативного-то как раз хватает, взять хотя бы ежедневные пробки в центре города. И ладно бы дело ограничилось лишь пробками», – написал эксперт.



Макаровский напомнил, что на прошлых выходных произошел вопиющий случай: «отморозок» из палаточного городка возле парламента избил, ограбил и пытался изнасиловать женщину.



«Причем, когда полиция привела девушку в палаточный городок на опознание, то жертве открыто угрожали расправой, а виновника – покрывали. Увы, этот случай не был единственным происшествием такого рода с участием жителей палаточного городка под ВР. Однако он был самым громким», – подчеркнул блогер.



Эксперт возмутился тем, что за неделю расследование попытки изнасилования не сдвинулось с мертвой точки. Ведь, по сути, это значит, что в центре столицы любой подонок может безнаказанно нападать на людей.



«Почему никто не найден, не наказан? Почему этот притон в центре города, где собираются явно криминальные элементы, отморозки, до сих пор существует? Почему полиция позволяет превращать центральный парк столицы в клоаку, где опасно ходить в темное (да уже и не только) время суток? Неужели этим людям, проплаченным отморозкам, наркоманам закон не писан, и им позволено безнаказанно нападать на людей? Вопросов к полиции много. И киевляне ждут на них ответа», – написал Владимир Макаровский.

