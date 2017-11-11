В Киеве обокрали очередного дипломата

В Киеве обокрали иностранца. По неподтвержденной информации, он - сотрудник посольства России на Украине. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на несколько киевских изданий.



Как сообщается, инцидент произошел 9 ноября. В полиции Киева журналистам сообщили, что иностранец сообщил правоохранителям о краже спустя несколько часов после того, как заметил пропажу.



При этом правоохранители не уточнили, является ли он российским дипломатом.



"Вчера гражданин одного из соседних государств обратился в полицию с заявлением о том, что у него из кармана куртки исчезли деньги и документы. Пропажу он заметил в салоне красоты на проспекте Лобановского", – отметили в полиции.



Как сообщалось, на Украине резко выросло число грабежей и нападений с оружием из АТО. У задержанных находят оружие - нападают не просто с ножами и топорами, а с пистолетами. Среди прочих, в Киеве задержали мужчину, который ходил по городу с гранатой в кармане.



Напомним, что в Киеве ограбили квартиру дипломата из представительства ООН на Украине.



