САП вручила обвинительный акт Насирову и направит его в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирова, еще одному фигуранту дела – сотруднику ГФС, а также их защитникам обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления и намерена до конца дня направить его в суд.



"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст.290 УПК Украины (открытие материалов другой стороне – ИФ) утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины руководителя ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС Украины, сегодня вручены подозреваемым и их защитникам. Сегодня же обвинительный акт будет направлен в суд", - сообщает пресс-служба САП в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук.



В опубликованной информации отмечается, что процессуальные руководители по делу, которыми являются прокуроры САП, "уверены в наличии неоспоримых доказательств совершения подозреваемыми инкриминируемых им преступлений".



В САП также надеются на соблюдение разумных сроков судебного разбирательства.



"Есть надежда, что суд, обеспечит соблюдение требований ст.314, 320 УПК Украины о назначении предварительного судебного заседания в пятидневный срок со дня поступления обвинительного акта в суд, а также запасного судьи, с учетом сложности уголовного производства и незаурядного общественного резонанса, который оно вызвало", - написали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



Сам Р.Насиров считает, что обвинительный акт в отношении него подтверждает его невиновность, что он и сможет доказать в суде. "Рад, что НАКОНЕЦ-ТО дождался от НАБУ обвинительного акта. Во-первых, это еще один документ, который подтверждает мою невиновность. Во-вторых, я получил возможность доказать свою правоту в суде", - написал он на странице в Фейсбуке.



При этом глава ГФС выразил сожаление, что в Украине не создан Специальный антикоррупционный суд. "Сожалею потому, что НАБУ обязательно проиграет открытое против меня дело и потом будет пытаться оправдать свое прогнозируемое поражение "ангажированностью судей", - добавил он.



Р.Насиров также напомнил о жалобе в Европейский суд по правам человека: "Детективам Антикоррупционного бюро таки стоит волноваться, так как их действия, их манера вести расследование и собирать доказательства непременно станут предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека".



Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла указанный залог.



2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.



28 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил о завершении расследования дела в отношении Р.Насирова и вручении ему окончательного подозрения.

