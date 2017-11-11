Новый доверитель по евробондам ПриватБанка подал заявление в Лондонский арбитражный суд

Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) - новое доверенное лицо по еврооблигациям ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, 8 ноября подало заявления в Лондонский арбитражный суд для инициирования арбитражного производства.



Согласно сообщению эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и ПриватБанком, заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.



Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.



Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.



Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.



Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.



После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.



В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти (доверенное лицо) по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).



В свою очередь, Национальный банк Украины 27 октября 2017 года согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк. Из ее состава исключены SIA "PrivatLizings" (Латвия), ООО "Приватофис" (Днепр), UK SPV Credit Finance PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).



Madison Pacific Trust Limited 2 ноября уведомил банк о досрочном взыскании задолженности по евробондам.



По данным управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, выступающего советником держателей ценных бумаг, ПриватБанк, которому было адресовано уведомление, обязан предоставить ответ в течение 30 дней.

