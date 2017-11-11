В ближайшие дни будет сыро

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять влажный и теплый воздух атлантического происхождения, поступающий с западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидаются небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, лишь ночью в большинстве южных областей без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.



В Карпатах мокрый снег; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве в воскресенье небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была 16,0 в 2010г., самая низкая ночью -14,2 в 1897г.



В понедельник в западных, северных, местами и в центральных областях Украины временами дожди, местами с мокрым снегом; в Закарпатье и Карпатах сильные осадки, на остальной территории без осадков.



Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на юге и востоке до 9°; днём в центральных, южных и восточных областях 12-17°, в западных и северных областях 6-11°; в Карпатах ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве в понедельник ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

