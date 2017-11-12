Рада планирует рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса 16 ноября

Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября, сообщил в субботу журналистам спикер парламента Андрей Парубий. "Закон о реинтеграции после дискуссий с главой комитета — так выглядит, что они (в парламентском комитете — ред.) смогут работы над поправками завершить в среду следующую, поэтому мы планируем предварительно,...

...что в среду будет завершена работа в комитете, и в четверг мы будем иметь возможность уже выйти на рассмотрение на сессии Верховной рады", — сказал Парубий в субботу журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".



Парубий также сообщил, что голосование по госбюджету-2018 планируется во вторник.



Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.

