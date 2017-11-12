Путин: у нас с Трампом "нормальный диалог"

Президент России Владимир Путин объяснил протокольными сложностями тот факт, что во время саммита АТЭС (10-11 ноября) не удалось организовать отдельные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. "Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось", - сказал глава российского государства журналистам по итогам саммита АТЭС.

"Ну, будут наказаны за это", - добавил он с улыбкой.



Вместе с тем, ничего страшного не произошло", - уверен Путин. Он пояснил, что поговорил с американским коллегой "в ходе сегодняшнего заседания". "В общем и целом - все, что хотели, мы обсудили", - оценил российский лидер.



По его словам, разговор с Трампом касался тем, которые обсуждались на самом саммите - "как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей".



"Еще согласовали совместное заявление о борьбе с терроризмом в Сирии", - напомнил Путин.



"В этом смысле, имея ввиду первое и второе, могу сказать, что эта работа на полях была полезной и успешной, потому что не так просто было выйти на заявление по Сирии", - считает президент РФ. Он раскрыл детали подготовки документа: "Эксперты наши работали над этим заявлением в преддверии саммита и уже вчера доработали документ. Министры иностранных дел - господин [Рекс] Тиллерсон и господин [Сергей] Лавров - работали над теми вопросами, которые возникли уже после того, как этот текст был предложен экспертами. И сегодня мы с президентом Соединенных Штатов этот документ согласовали".



Президент РФ назвал комфортным и доброжелательным общение с Трампом, однако посетовал на недостаток времени и предложил найти возможность для переговоров по всему комплексу российско-американских отношений.



"К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть, о чем поговорить - и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня", - сказал российский лидер. Он напомнил, что товарооборот двух стран и ранее составлял лишь $28 млрд, сейчас сократился до $20 млрд - "для таких стран, как Соединенные Штаты и Россия, это почти ноль".



"Поэтому нам, безусловно, нужно будет найти возможность и нашим командам, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений", - заключил российский лидер.



Отвечая на вопрос журналистов о том, пришлось ли ему ощутить на себе привычку хозяина Белого дома к интенсивному рукопожатию, российский лидер заметил: "Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы". "Но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно", - подчеркнул Путин, отметив, что у них с Трампом "нормальный диалог". По его словам, американский президент - "воспитанный человек, комфортный в общении и для совместной работы".



Отвечая на вопросы журналистов, президент РФ также отметил, что у него на полях саммита АТЭС состоялся ряд двусторонних встреч - с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Филиппин Родриго Дутерте, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. "Очень подробные были разговоры с лидером каждой страны", - сказал Путин.

